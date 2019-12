Important incendie d'un garage dans le secteur de Saint-Jean-Baptiste

Un garage résidentiel a été complètement détruit par les flammes jeudi en soirée, à l'intersection des routes 227 et 229, entre Sainte-Madeleine et Saint-Jean-Baptiste. Des flammes et un épais nuage de fumée étaient visibles de loin.

Le feu s'est déclaré vers 16h15 et l'embrasement était déjà généralisé à l'arrivée des pompiers de Saint-Jean-Baptiste. Ils ont eu l'aide de leurs confrères de Sainte-Madeleine, Saint-Damase, Rougemont, Marieville et Richelieu pour combattre le brasier.

Au plus fort de l'intervention, 45 sapeurs étaient sur les lieux. Les flammes ont été confinées au garage, qui est une perte totale, et aucun autre bâtiment environnant n'a été touché.

La situation aurait pu être bien pire alors que deux bonbonnes de propane de 400 lb étaient sur les lieux. Elles avaient été remplies la veille, selon les informations du directeur du Service incendies de Saint-Jean-Baptiste, Pierre Hamel.

Les pompiers sont tout de suite intervenus en mode défensif à l'aide de canons pour refroidir les bonbonnes jusqu'à ce qu'elles soient vides. Ils ont dû avoir recours à une pelle mécanique pour déplacer les débris et s'assurer de l'extinction complète.

Personne n'a été blessé, mais deux résidences environnantes ont été évacuées le temps de l'intervention.

Les pompiers ont terminé leur enquête, et l'incendie serait vraisemblablement d'origine électrique.

Les sapeurs ont terminé leur travail vers 21h, mais la route 227 n'a été rouverte qu'une heure plus tard, le temps de bien déglacer la chaussée. Des policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent étaient sur place pour assurer la circulation une bonne partie de la soirée.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média.