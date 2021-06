Inauguration officielle du pont Gouin

Après quatre ans de travaux, l'important chantier du pont Gouin est maintenant terminé. L'aménagement paysager est complété, tout comme l'asphaltage et le marquage.

Transports Québec a souligné ce moment marquant lundi avec une inauguration officielle de la structure longue d'un demi-kilomètre, plus haute et plus large que l'ancien pont démoli l'an dernier. Le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, Louis Lemieux, était présent, accompagné du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, et du directeur des voies navigables de Parcs Canada, John Festarini.

«Plus de 20 000 usagers circulent sur ce pont tous les jours. Toutes les sommes investies et les efforts déployés au cours des quatre dernières années auront permis de mener à terme un projet de reconstruction complexe et d’envergure, tout en maintenant ce lien routier ouvert en tout temps.» François Bonnardel, ministre des Transports

Le nouveau pont compte une structure mobile comportant des éléments esthétiques peints en blanc, une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres, des lampadaires décoratifs et quatre belvédères éclairés. Une promenade riveraine a été aménagée sous le pont mobile.

«J’étais au canal de Chambly l’an dernier et je suis content que le gouvernement fédéral soit partenaire de ce beau projet. Les gens d’ici et les gens de toute la région vont maintenant pouvoir profiter de la piste cyclable du lieu historique national du Canal-de-Chambly d’un bout à l’autre. C’est vraiment un lieu magnifique. C’est encore une fois une belle démonstration du fait qu’en travaillant ensemble, notre gouvernement, le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous sommes capables d’accomplir de bien belles choses!» Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits saillants