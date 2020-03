INCENDIE: 500 000 $ de dommages à la Compagnie de Transport Maskoutaine

À Saint-Hyacinthe, de nombreux autobus utilisés pour le service de transport en commun local ont été lourdement endommagés par un incendie, samedi soir.

42 pompiers ont été dépêchés pour combattre le brasier, qui s'est déclaré vers 20h dans le bâtiment de la Compagnie de Transport Maskoutaine, sur la rue Bernard. Les sapeurs ont mis trois heures à contrôler le tout.

De nombreux autobus étaient à l'intérieur du bâtiment, dont toute la flotte de véhicules de transport en commun de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Personne n'a été blessé, mais les dommages sont évalués à plus de 500 000 $. On ignore pour le moment la cause de l'incendie.

Le transport en commun demeure offert selon l'horaire habituel aujourd'hui et demain avec d'autres types de véhicules, mais on vous suggère d'éviter de l'utiliser sauf si nécessaire en contexte de coronavirus.