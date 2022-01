Incendie à Saint-Jean: l'aide aux sinistrés s'organise

L'aide s'organise à la suite de l'incendie majeur qui a complètement détruit un immeuble à logements de la rue LeSieur, au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une vingtaine de familles ont tout perdu et se retrouvent à la rue.

Tous ont pu passer la nuit au Colisée Isabelle-Brasseur. Ils sont pris en charge par la Croix-Rouge au moins pour les deux prochains jours.

La page Facebook «Pour les sinistrés de la rue Lesieur à Saint-Jean-sur-Richelieu» a été créée. Des denrées non périssables et des produits d'hygiène personnelle sont notammant récoltés. Plusieurs ont aussi offerts des vêtements.

Marie-Nancy Lamothe est derrière l'initiative. La Johannaise n'a aucun lien direct avec les sinistrés, mais a décidé d'aider, s'étant elle aussi retrouvée dans une situation similaire.

«Je sais ce que c'est tout perdre et devoir recommencer à zéro. Lors d'un divorce, je me suis retrouvée à la rue. Je ne pouvais pas rester à rien faire. Et j'ai de l'expérience, ce n'est pas la première fois que je lance une campagne de financement.»

Marie-Nancy Lamothe