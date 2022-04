Incendie au centre-ville de Saint-Hyacinthe: l'entraide s'organise

À Saint-Hyacinthe, l'entraide s'organise après l'incendie qui a complètement dévasté l'Hotel Ottawa, sur la rue Saint-Antoine cette nuit. La Ville rencontre 16 sinistrés qui ont besoin d'être relogés rapidement cet après-midi et fera le point la semaine prochaine sur l'aide supplémentaire à apporter.

La cause du sinistre du bâtiment patrimonial n'est toujours pas connue et les lourds dommages de plus de 1 million de dollars font en sorte que l'édifice sera complètement rasé dans les prochaines heures.

L'ampleur du brasier n'est pas sans rappeler l'incendie de la Place Frontenac, le 27 février 2019, toujours sur la rue Saint-Antoine et qui est en reconstruction.

Pour l'instant, il est trop tôt pour voir des campagnes de sociofinancement émerger, mais des personnes se sont déjà manifestées sur les médias sociaux pour apporter de l'aide.

Avec le taux d'occupation des logements qui est sous les 1% à Saint-Hyacinthe et avec la période des déménagements, se sera donc tout un casse-tête d'aider les locataires à se trouver un nouveau logis alors que plusieurs n'étaient pas assurés.

Dans l'intervalle, la Croix-Rouge offre de l'aide alimentaire d'urgence, des vêtements et services personnels de façon ponctuelle.

Concertation dans le milieu

Les élus, les délégués de l'Office municipal des Maskoutains et des travailleurs communautaires du CISSS Montérégie-Est rencontrent des sinistrés dès aujourd'hui pour de l'accompagnement au logement.

La bonne nouvelle c'est qu'une personne manquait à l'appel et elle a été retrouvée saine et sauve, elle se trouvait à l'extérieur de Saint-Hyacinthe.

La porte-parole de la Ville de Saint-Hyacinthe Brigitte Massé explique ce qui a été fait et ce qui sera fait dans les prochains jours.