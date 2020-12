Incendie d'un centre d'achat à Saint-Rémi: aucune cause suspecte

Le Service incendie de Saint-Rémi enquête toujours sur l'incendie d'un centre d'achat de la rue Lachapelle dans la nuit de vendredi à samedi. La scène n'a pas été transmise aux policiers puisque rien n'indique que la cause n'est criminelle ou suspecte. Par contre, c'est plus difficile pour les organismes qui doivent se reloger.

Un resto-bar, une clinique dentaire et le centre d’activités de jour de l’organisme Vents d’espoir et la Friperie St-Rémi ont été rasés par les flammes.

Il y a aussi des locaux inoccupés qui ont été touchés par les flammes.

Il a même fallu détruire une portion du batiment pour circonscrire l'incendie, qui a pris naissance à l'arrière du bâtiment

Jean-Michel Drouin est directeur du Service incendie de Saint-Rémi. Selon lui, l'ampleur des dommages aux différents bâtiments complique la tâche des pompiers à établir une cause très précise.

«L'enquête est toujours assumée par le Service incendie et rien ne nous indique, à ce moment-ci, que la cause de l'incendie est suspecte. Il n'y a pas de traces. On peut déjà affirmer que les pertes sont de plus de 1 million de dollars. Étant donné qu'il y a de l'équipement spécialisé, notamment à la clinique dentaire, les dommages sont très élevés et cela complique la tâche pour établir la cause précise. Il faudra encore quelques heures pour que ce soit précisé, c'est difficile en raison des décombres et des dégaâts majeurs.»

Jean-Michel Drouin, directeur Service incendie Saint-Rémi