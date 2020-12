Incendie d'un édifice à logements à Acton Vale: une cause sous enquête

Une dizaine d'occupants d'un édifice à logements à Acton Vale sont jetés à la rue après un incendie suspect survenu hier soir. Il n'y pas eu de blessés graves mais une femme et un autre occupant ont été examinés par les premiers répondants, ayant subi des blessures mineures.

Au plus fort de l'incendie, une trentaine de pompiers d’Acton Vale et de Upton intervenaient vers 19h sur la rue McClure: à l'arrivée de ceux-ci, les flammes sortaient déjà par le toit et se répandaient rapidement aux deux étages. La porte-parole de la Sûreté du Québec Catherine Bernard indique que des éléments laissent croire que l'incendie pourrait être de nature suspecte.

La Sûreté du Québec dépêche d'ailleurs un enquêteur et technicien en scène d'incendie ce matin, selon l'agente Catherine Bernard. Pour l'instant, on ne peut confirmer qu'il y avait des traces d'accélérants ou que l'acte était délibéré. On doit toutefois en savoir davantage dans les dernières heures

Il n'y pas eu de blessés graves mais des animaux domestiques ont péri dans le brasier.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie. Il semble toutefois que le feu aurait débuté dans un appartement du deuxième étage.

C'est la Croix-Rouge a pris en charge les sinistrés. Ils devront vraisemblablement être relocalisés.