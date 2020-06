INCENDIE: Des duplex lourdement endommagés à Saint-Jean-sur-Richelieu

Deux duplex ont été lourdement endommagés par les flammes ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. La cause du brasier demeure indéterminée, mais ça ne serait pas criminel.

L'incendie s'est déclaré peu avant 5h dans un hangar à l'arrière d'un bâtiment de la rue Bouthillier Nord et s'est propagé au bâtiment voisin. Des résidents du boulevard Industriel nous ont dit avoir été réveillés par l'odeur tôt ce matin.

Heureusement, personne n'a été blessé. Au total, 15 personnes ont été évacuées et cinq d'entre elles qui se retrouvent sans logis ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

On ignore l'ampleur exactes des dommages, mais ils sont importants, ce qui a compliqué l'enquête pour la recherche des causes du brasier. Celle-ci demeure indéterminée, mais il n'y aurait pas d'éléments criminels.

« On est pas en mesure de vous dire avec exactitude quelle en a été la cause. L'intensité de l'incendie fait qu'il ne restait plus beaucoup d'éléments combustibles ou structurals qui pouvaient nous permettre d'établir la cause. »

- Danny Deragon, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu