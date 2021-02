Incendie majeur sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Hyacinthe

Un incendie majeur est en cours depuis 9h48 au 800, avenue Hotel-de-Ville à Saint-Hyacinthe. Le secteur est d'ailleurs à éviter pour permettre l'extinction du brasier qui nécessite une dizaine de pompiers.

L'édifice abrite entre autres un cabinet de services financiers et des évacuations sont en cours. Également, l'entraide de pompiers de municipalités avoisinantes est demandée.

Difficile pour l'instant de statuer sur une cause précise mais la directrice des communications de la Ville, Brigitte Massé parle d'un brasier «d'importance».

Plusieurs pompiers du Service incendie de Saint-Hyacinthe se sont rendus sur place après 5 alertes tôt ce matin.

Un épais panache s'échappe notamment de la toiture et les pompiers souhaitent éviter une propagation aux édifices adjacents, qui sont rapprochés, notamment l'hôtel-de-ville de Saint-Hyacinthe.

Le froid et la neige qui tombent compliquent d'ailleurs l'extinction du brasier.

La directrice des communications de la Ville de Sainte Hyacinthe Brigitte Massé explique ce que l'on sait de cette incendie pour l'instant­.

«Les pompiers ont reçu l'appel peu avant 10 heures, c'est un secteur à éviter pour permettre le travail des sapeurs-pompiers. Le périmètre sera bouclé pour plusieurs heures. L'immeuble a été évacué et on y trouve notamment un cabinet de services financiers. Pour l'instant, impossible de se prononcer sur la cause, d'autres informations viendront dans les prochaines heures sur les sinistrés et sur l'ampleur des dommages»

Brigitte Massé, directrice communications Ville de Saint-Hyacinthe