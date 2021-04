Incendie mortel à Sorel-Tracy

Un incendie dans un duplex de la rue Provost à Sorel-Tracy a fait un mort tôt ce matin. À l'arrivée des pompiers vers 5h45, l'embrasement était généralisé.

Quatre locataires ont réussi à sortir de l'immeuble en flammes et trois d'entre elles ont été transportées à l'hôpital, soit deux hommes âgés de 22 ans et 60 ans et une femme de 58 ans. Deux des victimes sont gravement blessées.

Une fois l'incendie maîtrisé, le corps d'un des locataires a été retrouvé dans les décombres. Une autopsie sera nécessaire pour confirmer son identité.

L'enquête a été confiée à l'Escouade des crimes majeurs. Le sinistre serait d'origine accidentelle. Le duplex est une perte totale. Les sinistrés ont été pris en charge par La Croix-Rouge canadienne.

(Avec la collaboration de Étienne Phénix, Noovo Info - Montréal)