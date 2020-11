Incendie mortel à St-Cyprien: déjà 8000 $ pour les enfants de la victime

Plus de 8 000 $ ont été amassés en l'espace d'une semaine pour venir en aide à la famille de cette femme de 37 ans, décédée dans l'incendie de sa maison mobile, à Saint-Cyprien-de-Napierville, la nuit de l'Halloween.

Le feu s'était déclaré vers 1h30 dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Lynn Leblanc y a perdu la vie. Elle laisse notamment dans le deuil sa fille de 15 ans et son fils de 12 ans, qui célébraient avec leur père ce soir-là. En plus d'avoir perdu leur mère, les enfants ont également perdu tous leurs souvenirs et leurs biens. Ils vivront dorénavant avec leur père.

La soeur de ce dernier, leur tante Justine St-Pierre, habite le Bas-du-Fleuve, elle ne peut donc pas être présente autant qu'elle le voudrait. En entrevue, elle a indiqué espérer que cette campagne de sociofinancement, Aide à une famille en deuil, puisse mettre un certain baume sur ce drame.

« C'est pour aider vraiment les enfants à se rebâtir un foyer, leur acheter peut-être des petites choses qui font du bien comme des livres et des jeux de société. C'est sûr que ça ne remplacera pas leur maman, mais ça peut peut-être apaiser un peu leur peine. [...] C'est tellement beau à voir que dans ces situations-là, on se serre les coudes. On a eu énormément de dons de plein de places différentes. Ça fait vraiment chaud au coeur et je suis sûre que les enfants et leur père sont très reconnaissants. » - Justine St-Pierre, tante des enfants de la victime

Selon Mme St-Pierre, le brasier est d'origine accidentelle. Le mandat de faire la lumière sur ce triste événement a été confié au coroner.