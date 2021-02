Incendie sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Hyacinthe: cause électrique

Un incendie majeur qui s'est déclaré vers 9h48 hier au 800, avenue Hotel-de-Ville à Saint-Hyacinthe a fait pour plusieurs milliers de dollars de dommages. Le secteur en périphérie du parc Cassimir-Dessaules et de l'hôtel-de-ville a été bouclé une bonne partie de l'avant-midi, hier, pour permettre l'extinction complète.

L'édifice abrite entre autres un cabinet de services financiers et l'entraide de pompiers de municipalités avoisinantes a été nécessaire pour venir à bout de l'incendie.

À l'arrivée des pompiers, un épais panache de fumée s'échappait déjà de la toiture et les pompiers devaient contenir les flammes au bâtiment,

Difficile pour l'instant de statuer sur une cause précise mais selon la directrice des communications de la Ville, Brigitte Massé, le dossier ne sera pas transféré à la Sûreté du Québec et il s'agirait d'une cause électrique.

Plusieurs pompiers du Service incendie de Saint-Hyacinthe se sont rendus sur place après 5 alertes On estime d'ailleurs que de 40 à 50 pompiers étaient sur place au plus fort du brasier.

«Les pompiers ont reçu l'appel peu avant 10 heures. L'immeuble a été évacué et on y trouve notamment un cabinet de services financiers. Il n'y a pas de sinistrés pris en charge par la ville, pas de gens blessés mais ce sont de très lourdes pertes. » Brigitte Massé, directrice communications Ville de Saint-Hyacinthe

Avec la collaboration d'Annie Gagnon, journaliste Bell Media