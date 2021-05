Intersection 116 et Grand-Rang: une pétition presse le fédéral d'agir

Le député de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay, presse Transports Canada d’agir pour augmenter la sécurité de l’intersection du chemin du Grand-Rang et de la route 116, à Sainte-Marie-Madeleine. Selon lui, chaque jour qui passe sans action est un risque de décès de plus.

En fin de semaine, il y avait une marche pour commémorer les décès à cette intersection, où l'on recense au moins 2 décès en 2021.

Déjà, le ministre responsable de la Montérégie Simon Jolin-Barrette s'est engagé à une recherche de solutions pour sécuriser ce secteur mais il faut la collaboration de Transports Canada et du CN.

A ce sujet, même si l'on dénombre plusieurs accidents dans ce secteur CN et Transports Canada se font attendre. Il a d'ailleurs débuté le porte-à-porte pour la faire signer.

Quelques scénarios seraient sur la table: notamment la mise à niveau de la voie ferrée, l’ajout d’un feu de circulation ou d’un panneau de signalisation.

La pétition demande au ministre des Transports du Canada de tenir une rencontre dans les meilleures délais avec les municipalités de Sainte-Marie-Madeleine et de Sainte-Madeleine, le bureau du député fédéral et celui de M. Jolin-Barrette.

Il s’agit d’une pétition papier à signer avant le lundi 14 juin. C'est d'ailleurs dans les jours suivants que le député la déposera aux Communes.

«Dans ce dossier, il n'y a eu qu'une seule rencontre de Transports Canada avec les municipalités en novembre 2018 et depuis, aucun signe de vie. Il n'y a que le Canadien National et Transports Canada qui peuvent agir quand il s'agit d'une voie ferrée. Quand on dépose une pétition, le gouvernement fédéral a l'obligation de répondre au dépôt de la pétition. Qu'est-ce qu'il répondra? Il faut que Transports Canada organise une rencontre rapidement avec les intervenants. Il faut en arriver à une solution durable: chaque jour où cette intersection reste inchangée, il y a un risque de mort. Je vise une réponse d'ici la fin de la session cet été»