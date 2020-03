Intoxication au monoxyde de carbone à l'Acadie: défaillance du chauffage

La cheminée de sortie de gaz du système de chauffage au propane n'était pas bien en place ni étanche au presbytère de l'Acadie, le 22 janvier dernier, quand 8 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone.

C'est ce qu'on apprend dans le rapport d'intervention réalisée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la suite de l'incident et obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

On ignore toutefois pourquoi la cheminée n'était pas correctement fixée, si c'était une mauvaise installation, un accident ou autre. L'inspectrice Marie-Pier Barry ne l'a pas indiqué dans son rapport. Contactée à cet effet, la CNESST rappelle que son rôle n'est pas de trouver un coupable, mais d'identifier les risques et les solutions pour éviter une nouvelle situation malheureuse.

Il s'est avéré que les concentrations de CO étaient de 225 parties par million au rez-de-chaussée et près du double à l'étage au moment des faits. Elles doivent normalement être à 0, et la situation aurait pu être bien pire. Plusieurs personnes ont subi des malaises et se sont évanouies après avoir inhalé le monoxyde de carbone, devant même être hospitalisées.

Le bâtiment était dérogatoire, ne possédant pas de détecteur de monoxyde de carbone malgré la présence d'un chauffage au propane, selon ce qu'indique le rapport.

Le jour même, la cheminée a été réparée et fixée, et après en avoir interdit l'utilisation, l'inspectrice Barry a permis son démarrage.

Afin d'éviter toute autre intoxication potentielle, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, propiétaire du bâtiment, a installé des détecteurs dans le presbytère et songe à en installer dans d'autres bâtiments publics, même où ce n'est pas obligé par la loi. Dans les heures suivants l'événement, les employés qui se rendaient sur les lieux devaient porter un détecteur de monoxyde de carbone portatif pour éviter toute intoxication.