Intoxiqué, il roule à sens inverse et percute une voiture de police

Un homme de 33 ans possiblement intoxiqué par la drogue a tenu les policiers de la Sûreté du Québec en haleine sur la route 227, hier. Il aura mis sa propre vie et celles des policiers et automobilistes en danger en étant impliqué dans une poursuite policière.

Le 4 juin, vers 16h, des policiers du poste de la MRC de Rouville ont été appelés à se rendre sur la route 227, à Marieville, pour un automobiliste dont la conduite était erratique et louvoyante.

C'est un témoin sur place qui a contacté les policiers pour signaler que l'automobiliste circulait de façon imprudente et même, «en sens inverse de la circulation».

Rapidement, les policiers l'ont localisé mais l'homme a pris la fuite.

Après une courte policière, l'homme s'est immobilisé sur la route 227 à l'angle de la route 104 à Mont-Saint-Grégoire, non sans heurter un véhicule de patrouille de la Sûreté du Québec au passage.

L'homme de 33 ans a été soumis à un test de reconnaissance de drogue.

Il a par la suite été libéré, son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé.

La sergente Ingrid Asselin explique la suite.

«C'est un autre automobiliste qui nous a avisé de cette situation et nous avons pu intercepter le fuyard à l'angle de la route 104 et c'est là qu'il a percuté la voiture de patrouille. Nous avions des motifs de croire qu'il avait consommé des stupéfiants. Les résultats des quantités seront connus plus tard de même que les substances consommées. Il pourrait être accusé de conduite dangereuse et fuite policière et se verra bientôt remettre une sommation à comparaître.»

Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec