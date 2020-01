Investissement de 1,8M$ pour la recherche en acériculture

Le seul centre de recherche en production acéricole en Amérique, le Centre ACER de Saint-Hyacinthe, pourra améliorer la recherche sur le sirop d'érable et ses dérivés grâce à un investissement de 1,8 millions de dollars du gouvernement provincial.

La direction pourra acquérir de l'équipement pour le laboratoire du centre de recherche du boulevard Casavant, notamment des systèmes de spectrocémie.

Le centre fait tout autant de la recherche sur la valeur nutritive du sirop d'érable que sur les enjeux de production et de compétitivité face aux États-Unis et autres pays producteurs de sirop d'érable.

Il doit aussi «classifier» la qualité du sirop d'érable recueilli en érablière, en vertu d'un mandat du MAPAQ.

Le président du Centre, Serge Beaulieu, nous parle de la recherche qui se fait à Saint-Hyacinthe pour améliorer le produit.

« Nous travaillons à la classification du sirop de même que la recherche sur la valeur nutritive, les minéraux et polyphénol. Nous faisons aussi du transfert de connaissances auprès des entreprises de la région et d'ailleurs. L'équipement servira justement à ce que le Québec maintienne sa position compétitive à l'international et que nous soyons toujours plus productifs. »

-Serge Beaulieu, président du Centre de recherche de développement et de transfert technologique acéricole