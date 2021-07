Investissement de 2M$ à Saint-Hyacinthe: Normandin s'installera chez Ti-Père

C'est confirmé: le restaurant Normandin du M Rendez-vous Marchands déménagera dans l'ancien restaurant Ti-Père du boulevard Laframboise cet automne vers octobre, un investissement de 2 millions de dollars qui devrait faire en sorte de créer une vingtaine de nouveaux emplois.

Il ne faudra pas s'étonner de voir une plus grande superficie de bar au premier plancher avec un foyer, un département du prêt-à-manger plus grand et une capacité d'accueil accrue à 150 places.

Normandin explique avoir pris cette décision pour s'installer au coeur de 2 axes commerciaux achalandés, les boulevards Casavant et Laframboise.

C'est sans compter la venue éventuelle d'un complexe pour aînés du Groupe Maurice en périphérie, dans le stationnement du Provigo sur le boulevard Casavant.

Le mythique restaurant, qui a occupé l'espace maskoutain pendant 56 ans a fermé ses portes en novembre 2020: il a été vendu à Gestion Beauward, qui gère l'immeuble. On ignore toujours si de l'immobilier s'ajoutera sur ce vaste terrain.

Jean Julien, vice-président ventes et marketing explique.

«Les travaux débutent dans les prochaines semaines. Nous avons une date dans notre tête, qui est arrêtée au début octobre même s'il faut composer avec les aléas et les délais dans la construction. Nous renouvelons complètement l'intérieur et l'extérieur au rez-de-chaussée, il y aura une grande section bar de 60 places et une salle à manger où il y aura environ 150 places. On comptera aussi une portion magasin avec plus de produits, plus de congélateurs, plus de produits prêts-à-manger au comptoir dans un environnement chaleureux. Le décor sera chaleureux» Jean Julien, vice-président ventes et marketing Normandin

Des embauches à venir

La quarantaine d'employés du boulevard Casavant sera transférée après des rénovations (tant de la facade extérieure qu'à l'intérieur) dès la fin septembre ou début octobre et au moins une vingtaines d'emplois seront créés.

«Nous allons embaucher au fur et à mesure que les éléments se mettent en place, on estime qu'on aura besoin d'au moins une vingtaine de personnes, surtout attitrés au bar. Nous avons la chance de partir à neuf. Nous avons été très satisfaits avec le Groupe Robin dans nos locaux actuels mais nous voulions être un peu plus au coeur de l'action. L'investissement frise le 2 millions de dollars» Jean Julien, vice-président ventes et marketing Normandin

Dans les dernières semaines, une mise aux enchères des équipements a été faite et l'enseigne lumineuse distinctive avait aussi été mise en vente sur Marketplace.