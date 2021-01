Investissement de 30 millions à Saint-Hyacinthe: CDMV consolide ses opérations

L'entreprise CDMV, leader pancanadien en produits vétérinaire, emménager dans un nouveau siège social et centre de production à Saint-Hyacinthe dans la Cité de la biotechnologie: un investissement de 30 millions de dollars.

CDMV a signé une entente avec l'organisme Saint-Hyacinthe Technopole pour la location à long terme du bâtiment et son aménagement (l'organisme restera propriétaire).

Il s'agit ici d'un bâtiment de 135 000 pieds carrés sur 2 étages à l'angle des avenues Cartier et José-Maria-Rosell.

Les travaux pour l'aménagement du nouveau bâtiment, qui servira aussi de centre de distribution et logistique débuteront en mars prochain pour se terminer au printemps 2022.

L'entrepreneur Frare et Gallant a été ciblé comme maître d'oeuvre des travaux.

On ignore pour l'instant s'il y aura de nouveaux emplois attachés à cette nouvelle économique mais selon son vice-président opérations Serge Varin, ça permet de consolider les activités au Quebec et d'esperer d'autres percées

En plus de proposer diverses solutions, technologies et produits (médicaments) qui ajoutent une valeur ajoutée aux cliniques vétérinaires, l'entreprise s'implique au sein de différents organismes qui ont pour mission l'accès à des soins vétérinaires, qui sensibilisent la population au mieux-être animal et assurent la sécurité des animaux blessés ou abandonnés.

Le nouveau bâtiment sera doté d'équipements technologiques comme des convoyeurs automatisés, une plateforme de pige, un système informatisé de gestion des commandes.

La direction souhaite aussi instaurer des solutions de gestion automatisées de gestion de transport.

La Ville de Saint-Hyacinthe a déjà procédé aux travaux de prolongement des rues et utilités permettant le début de ce chantier. Une entente de location d’une durée de 25 ans a été signée avec l’entreprise.

« Nous sommes très fiers de confirmer le maintien des activités de CDMV sur notre territoire. En s’installant dans la Cité de la biotechnologie, CDMV profitera d’un environnement scientifique, productif et d’affaires unique pour les entreprises liées à l’industrie vétérinaire » André Barnabé, directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole



Fondée à Saint-Hyacinthe en 1972, l'entreprise mise aujourd'hui sur quelque 350 employés dont 200 à Saint-Hyacinthe alors que les autres sont à Calgary, Halifax et Toronto

L'objectif principal de cette annonce est aussi de permettre un environnement de travail sécuritaire au employés mais aussi d'améliorer la chaîne d'approvisionnement à la clientèle vétérinaire, en améliorant les pratiques vétirnaires en matière de santé et de protection des animaux.