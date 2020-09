Investissement majeur de 70M$ à Brossard pour un complexe locatif nouveau genre

Important chantier à Brossard: Maître Carré annonce un complexe de 254 unités locatives sur 12 étages sous le nom Mellem près du fleuve Saint-Laurent. La construction a déjà débuté à l'été 2019 et on veut carrément en faire un milieu de vie intergénérationnel avec des commerces et la proximité des transports en commun, tout en étant inclusif.

Le projet se déclinera en studios et 3 ½ à 5 ½ neufs, au coin des rues Saint-Charles et Saint-Laurent.

Ler projet sera comme un village, avec l’implantation d’une place publique adjacente à un petit commerce de proximité à proximité des pistes cyclables multifonctionnelles.

Le complexe prévoit ouvrir ses portes à la fin de l’été 2021.

Les bâtiments favoriseront la performance énergétique, il y aura du compostage et de recyclage, on pourra faire de l'agriculture urbaine et le transport en commun sera facilité.

Les promoteurs veulent aussi que le projet se fasse dans le respect de la nature, ils ont vu que plusieurs citoyens veulent quitter la ville pour vivre davantage en périphérie de boisés et en recul de la congestion routière.

Le président et fondateur de Maître Carré, Hugo Girard-Beauchamp.

«Mellem veut axer sur le bien-être et non pas sur le béton et le mortier. Pour le développement durable, on pourra faire de l'écopartage à même nos installations, il y aura un commerce de proximité pour éviter d'avoir à prendre la voiture. Nous aurons un chalet urbain lorsque les gens voudront faire une fête. C'est multigénérationnel et ca permettra aux gens de profiter la vie, ce sera inclusif et pour tous les citoyens» Hugo Girard-Beauchamp, président et fondateur Maître Carré

L'entreprise veut en faire un projet qui respecte les principes de développement durable en privilégiant une architecture biophilique.

On veut aussi faire de l'agriculture urbaine sur le site.

«On veut augmenter la liberté de ceux qui habiteront. Nous aurons une installation pour faire de l'agriculture urbaine avec un partenaire avec des innovations pour améliorer l'autonomie alimentaire et la solidarité alimentaire. On veut en faire un endroit où le style de vie sera au coeur du choix et que ce soit carrément un écosystème. » Hugo Girard-Beauchamp, président et fondateur Maître Carré

Maître Carré-L'intérieur du complexe Mellem à Brossard