Ivre, il est arrêté pour excès de vitesse et possession de drogue

Un homme de 38 ans de Saint-Michel, en Montérégie, en état d'ébriété alors qu'il commettait un grand excès de vitesse, était loin de se douter que les policiers de la Sûreté du Québec découvriraient les stupéfiants et l'équipement dans sa voiture.

Le 5 mai, les agents de la MRC des Jardins-de-Napierville ont intercepté l'individu alors qu'il roulait à 100 km/h dans une zone de 50 à Saint-Patrice-de-Sherrington. Après un doute sur sa capacité de conduire, ils ont testé son taux d'alcoolémie, qui avoisinait le double de la limite permise.

Divers stupéfiants ont été saisis à bord de son véhicule, notamment quelques dizaines de comprimés de méthamphétamine, une substance dérivée du cannabis, du haschich, ainsi que des stupéfiants en poudre.

Le suspect était aussi en possession de divers objets servant au trafic de drogue, tout comme d'une somme plus de 1 800$ en argent comptant.

Il comparaîtra ultérieurement pour faire face à des accusations en matière de stupéfiants et de conduite d'un véhicule avec la capacité affaiblie par l'alcool. Son permis de conduire est suspendu, sa voiture est remisée et il a reçu un constat d'infraction de 813$ en plus de 10 points d'inaptitude.

Toute personne témoin d'un grand excès de vitesse ou d'une conduite erratique, peut contacter en toute confidentialité la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.