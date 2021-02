Jessica Racine-Lehoux candidate du district 12 de Saint-Jean-sur-Richelieu

Jessica Racine-Lehoux sera la candidate dans le district 12 pour l'Équipe Andrée Bouchard aux élections municipales de novembre 2021, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle se présente dans le district Talon / Quatre-Vents / Île Sainte-Thérèse, qui est actuellement représenté par la conseillère de l'Équipe Alain Laplante, Marilyne Charbonneau.

Jessica Racine-Lehoux n'est pas étrangère à la politique municipale et à l'implication citoyenne: en 2017, elle s'était présentée comme indépendante dans le district 12, en récoltant 22,14% des voix.

Par le passé, elle s'est fait entre autres connaître pour la protection des boisés Rimbaud-Flaubert, Fortier-Colibris et Maupassant, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Elle est actuellement à l'emploi de Canot Kayak Québec comme chargée de projet en environnement et dans son parcours professionnel, elle a été propriétaire d'une entreprise écotouristique et enseignante en droit civil. Jessica Racine-Lehoux est ainsi la deuxième candidate à se présenter aux côtés de l'aspirante mairesse Andrée Bouchard.

« L'Équipe Andrée Bouchard met de l'avant une collaboration et des dialogues constructifs qui présagent déjà une gouvernance municipale empreinte de respect et d'écoute. J'ai déjà excessivement hâte d'être partie prenante des changements positifs qui amélioreront la qualité de vie des citoyens du district 12. » - Jessica Racine-Lehoux, candidate district 12 pour l'Équipe Andrée Bouchard

Parmi ses priorités, on compte notamment la protection du Boisé de La Pinède, tel que réclamé par le regroupement SOS Boisé de la Pinède, et la protection du terrain agricole près de l'usine d'épuration.

La candidate désire aussi se pencher sur plusieurs autres dossiers comme la réalisation de la passerelle au-dessus de l'autoroute 35 et souhaite créer un système de stationnement incitatif. Elle souhaite aussi s'attarder à la problématique de la vitesse dans les rues et mettre de la pression pour créer une intersection plus sécuritaire à la sortie de la 35 pour le chemin Saint-André.

On sait déjà qu'elle se mesurera à la conseillère municipale sortante Maryline Charbonneau en novembre prochain. Cette dernière ainsi que les conseillers Ian Langlois et Justin Bessette seront également de retour sur les rangs avec le maire et l'Équipe Alain Laplante, en compagnie de trois nouvelles candidatures, soit Julie Messier dans le district 7, Pierre Boudreau dans le district 6 et Myriam Dubois pour le district 9.