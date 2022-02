Jeux de Beijing: Max Parrot se couvre d'or

Le 7 février 2019, le planchiste de Bromont, Maxence «Max» Parrot était alité en raison d'un cancer. Il luttait alors contre un lymphome de Hodgkin. Trois ans plus tard, jour pour jour, il a signé une descente en slopestyle qui lui a valu une médaille d'or à Beijing, la première du Canada à ces Olympiques.

Il a partagé son podium avec son compatriote Mark McMorris, qui a remporté le bronze pour ses troisièmes Jeux d'affilés. Le troisième Canadien en finale, Sébastien Toutant, a quant à lui été écarté après une chute à son dernier saut, se contentant d'une 9e place au classement.

Au terme de sa compétition, Max Parrot s'est rappelé les défis qu'il a dû surmonter pour se rendre à cette finale. «Je devais faire 12 traitements de chimiothérapie en six mois. Je n'avais plus de cardio, de muscles, d'énergie. C'était mon pire cauchemar, a-t-il dit au pied de la piste du Parc de neige de Genting, à Zhangjiakou. D'être ici, trois ans plus tard, aux Jeux olympiques pour une troisième fois, sur le podium pour une deuxième fois, avec une médaille d'or pour la première fois, ça veut dire beaucoup.»

«C'est la preuve que n'importe quoi est possible dans la vie. Depuis mon cancer, je n'ai pas pris de journée de congé. J'ai travaillé tellement fort. De voir le fruit de tout ça aujourd'hui, ça veut tellement dire beaucoup pour moi.» Max Parrot

L'athlète de 27 ans avait été médaillé d'argent à PyeongChang. Mais cette année, il visait la première marche du podium. L'or était ce qui lui manquait dans sa carrière, avouant s'être mis beaucoup de pression sur les épaules. «Être capable de livrer cette descente aujourd'hui, c'est un gros: "Yes!"», s'est-il exclamé.

«Je suis vraiment fier de moi. Fier de ma descente, Je n'ai jamais fait une aussi bonne descente de toute ma carrière, aussi difficile que ça et aussi parfaite. Sur les six modules, cinq étaient vraiment exigeants pour moi. Je ne suis pas allé avec une descente facile du tout. Ç'aurait pu aller mal sur chaque module et j'ai réussi à les avoir à la perfection. D'atterrir cette descente et de gagner l'or, ça signifie beaucoup pour moi.» Max Parrot

Parrot occupait le troisième rang après la première descente des finales. C'est avec son deuxième tour de piste, spectaculaire de bout en bout, qu'il a obtenu 90,96 points, le plus haut pointage des deux jours de compétition.

Comme c'est la plus haute note des trois descentes qui compte, il n'a pas tenté d'améliorer son sort à son dernier passage.

Au terme du jour 3 des Jeux de Beijing, le Canada compte 6 médailles grâce aussi à la médaille de bronze de Kim Boutin en patinage de vitesse et à celle de l'équipe mixte de saut à ski, la première de l'histoire du pays dans cette discipline.

Avec La Presse canadienne