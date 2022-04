Julie Caron-Malenfant présidente de l'OPPL

Un pas de plus a été franchi ce matin en vue de la création de l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL). Julie Caron-Malenfant a été recrutée pour devenir la première présidente de cet organisme de consultation qui sera le deuxième de la province, après celui de Montréal.

La gestionnaire de 46 ans œuvrait depuis 13 ans à l'Institut du Nouveau monde, à Montréal, dont les 5 derniers à titre de directrice générale.

Elle entrera en poste dans deux semaines, soit le 9 mai, à la tête de la Direction de la participation publique de la Ville, une transition d'ici la création officielle de l'OPPL, à la mi-juin.

Excellente prise pour @VilleLongueuil! Nous avons recruté Julie Caron-Malenfant, jusqu’à tout récemment directrice générale de l’@INM_voix, pour occuper la fonction névralgique de présidente de notre nouvel Office de participation publique. https://t.co/gFWL2X383A #polmun #polqc — Catherine Fournier (@CathFournierQc) April 25, 2022

Expérience

Mme Caron-Malenfant détient une maîtrise en science politique, un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’une attestation de deuxième cycle en gestion du développement économique urbain.

Elle possède une expertise en participation publique de plus de 20 ans. Elle a notamment conçu et animé plus d’une centaine de démarches de consultation citoyenne pour des municipalités, ministères, ordres professionnels, et divers autres organismes au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

Les modalités de son embauche visent à lui laisser la plus grande indépendance possible d'ici à ce que la Carte de la Ville de Longueuil soit effectuées par l'Assemblée nationale d'ici la fin de la présente session parlementaire.

«Je souhaite que l'OPPL soit une instance moderne, accessible, à la fine pointe des meilleures pratiques de participation publique et adaptée aux besoins du milieu. En ajoutant l'OPPL à son arsenal, la collectivité longueuilloise comptera sur une expertise indépendante pour éclairer la prise de décision des élus, tout en créant des occasions de dialogue constructif sur des enjeux d'importance pour la population.» Julie Caron-Malenfant

À la suite de la mise en place de l'OPPL, Mme Caron-Malenfant devra constituer une équipe permanente et établir des méthodologies de travail.

Deux importantes consultations sont déjà prévues cette année, dont le développement de l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert à la fin du printemps et une autre visant à encadrer les feux de bois extérieurs.