Kayakiste disparu sur le lac Champlain

Des recherches sont en cours sur le Lac Champlain pour retrouver un kayakiste disparu depuis hier après-midi (lundi).

L'homme de 80 ans est parti seul en excursion à partir de Saint-Armand en Montérégie. Il devait se rendre à Venise-en-Québec de l'autre côté de la Baie Missisquoi.

Sa disparition a été rapportée à la tombée du jour. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec a été mis à contribution pour tenter de le localiser. Parallèlement, un bateau a sillonné le secteur.

Son embarcation a été repêchée au Vermont aux États-Unis par la US Coast Guard qui participe aux recherches, avec l'aide de la US Border Patrol et des pompiers de Saint-Armand.

Le poste de commandement de la Sûreté du Québec a été dépêché sur place pour coordonner l'opération. L'identité du disparu n'a pas encore été révélée par les autorités.