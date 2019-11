Kimberley Greig de Cowansville retrouvée saine et sauve

La Sûreté du Québec a finalement retrouvé une jeune femme de 36 ans de Cowansville, Kimberley Greig, qui manquait à l'appel depuis samedi matin.

La jeune femme avait été vue pour la dernière fois au moment où elle embarquait dans un autobus, vers 8h samedi matin, à la Gare d'autocars de Montréal. Elle est saine et sauve.

À ce moment, Kimberley Greig portait des jeans bleus, un manteau d’hiver vert foncé avec le rebord du capuchon en fourrure et des bottes noires Dr. Martens.

On craignait qu'elle se trouve en Ontario, et ses proches craignaient pour sa santé et sa sécurité. C'est finalement à Cowansville qu'elle se trouvait.

Sûreté du Québec. Kimberley Greig de Cowansville manquait à l'appel depuis le 16 novembre 2019.