L'achat en ligne bondit: un point de bascule de l'après-COVID-19

À défaut de pouvoir s'approvisionner de différents produits dans les boutiques et centre d'achats, les Montérégiens et Québécois sont plus nombreux à acheter en ligne depuis le début de la crise. Toutefois, la firme Absolunet est claire: les commerces locaux et entreprises qui n'ont pas de boutique en ligne pourraient en souffrir cruellement après la crise de COVID-19.

Depuis le 11 mars 2020, date d'apparition de la crise, les revenus en ligne des commercants canadiens et québécois ont bondi de 99% par rapport à la même période en 2019, toutes catégories confondues.

L'analyse d'Absolunet ne prend pas en compte les géants du web comme Amazon ou autres de l'étranger mais les entreprises 100% canadiennes ou québécoises.

Dan ce récent rapport de la firme Absolunet sur le commerce électronique, on y apprend que le Québec et le Canada vivent actuellement un «point de bascule numérique» pour assurer la subsistance de leurs entreprises.

Le rapport compile des statistiques de ces marchands et entreprises sur les revenus engendrés depuis le début de la crise, le trafic sur un site par jour et la valeur investie par session d'achats.

On y apprend que les achats d'appareils ménagers, électroniques, matériaux de construction ont bondi de 161%.

Ceux dans l'alimentation et la restauration ont aussi bondi de 160%.

Les articles de sport et meubles sont aussi très prisés des internautes. C'est actuellement plus difficile pour le vêtement.

Comme le souligne Charles Desjardins, associé et vice-président d'Absolunet, les consommateurs sont soucieux de la qualité de ce qu'ils achètent, ils achètent des produits d'ici mais certains secteurs ont plus de difficultés à progresser au chapitre des ventes que d'autres.

«Les revenus chez les 50 commercants sondés ont doublé dans une grande majorité des cas et ce sont toutes des entreprises d'ici. Dans les 20 derniers jours, les produits de nécessité sont en explosion pour des revenus qui ont doublé. Les matériaux de construction ont aussi une forte croissance. Pour l'instant cependant, le domaine du vêtement a une croissance plus faible à 21%. Ces entreprises qui étaient prêtes en terme de gestion de commandes et de logistique en voient les fruits, ca permet de couvrir des frais opérationnels importants en temps de crise» Charles Desjardins, Associé et vice-président d'Absolunet

«Ceux qui ne vendront pas en ligne en subiront les contrecoups»

La firme qui compte 250 employés au Canada et aux Etats-Unis aide aussi les entreprises, manufacturiers, commerçants à être à la page, être attrayante en ligne et offrir des alternatives au commerce traditionnel.

Absolunet-Les restrictions imposées par les gouvernements amènent les consommateurs à considérer l'achat en ligne

Les entreprises de la Montérégie ou d'ailleurs qui n'auront pas fait le virage vers le web pourraient en subir les contrecoups après la crise, prévient Charles Desjardins

«Ce que nous voyons en clair, c'est que les commercants qui avaient 20% de leurs revenus qui provenaient du «eCommerce» AVANT la crise sont les mieux placer pour la traverser. Les clients sont déjà habitués à interagir avec leurs commercants, les sites vendant des produits de nécessité devrait continuer de connaître une progression de leurs revenus. Les entreprises qui offriront des catalogues étendus en ligne devraient continuer de connaître une croissance dans les prochains mois. La maturité du commerce en ligne sera mise à rude épreuve avec cette crise que l'on vit» Charles Desjardins, Associé et vice-président d'Absolunet

Absolunet-COVID-19 et eCommerce au Québec et au Canada