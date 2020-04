L'AQDR veut des états généraux sur les conditions des aînés

L'Association québécoise des droits des personnes retraités est «dégoutée» de la situation dans les CHSLD et résidences privées au Québec. Selon l'organisme, il faut repenser l'ensemble des soins dispensés à domicile et en résidence mais aussi repenser les conditions de vie des aînés «sur du long terme» et non pas en fonction d'une crise sanitaire.

L'organisme qui compte des milliers de membres en Montérégie et plus de 24 000 au Québec demande des états généraux sur les conditions de vie des aînés.

Il a d'ailleurs écrit une lettre à l'intention du premier ministre François Legault dans les dernières heures.

Une partie de la lettre ouverte de l'AQDR destinée à M. François Legault

Elle demande aussi au gouvernement qu'il assure plus d'inspections dans les résidences et ressources pour aînés (pas exclusivement en temps de crise) et surtout qu'un comité élargi incluant des aînés tiennent des consultations publiques.

L'Association est horrifiée de voir qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative des ressources à domicile et se dit particulièrement révoltée de la situation à la Résidence Herron, où une enquête policière est ouverte après le décès de 31 usagers.

Elle dit avoir sonné l'alarme à quelques reprises quant au non-respect des critères de certification, la violation des baux de quelques résidences fautives.

La présidente Judith Gagnon rappelle que les derniers états généraux du gouvernement sur la situation date de 2007, ils résultaient en une politique sur les aînés qui doit rapidement être mise à jour.

«Quand on voit tout ce qui se passe, ca donne mal au coeur! Nous avons demandé depuis des années la tenue de nouveaux «états généraux» sur les conditions de vie des aînés et voilà que cette situation survient. La ministre des Aînés Marguerite Blais a tenu ses dernières consultations en 2007, une politique sur les aînés a été faite mais... nous sommes en 2020! Il faut refaire un tour et revisiter plusieurs aspects: conditions des aînés, comment ils se sentent dans leur milieu de vie, est-ce qu'ils sont en sécurité, est-ce qu'il y a des lacunes dans le processus de certification, est-ce que le personnel est suffisamment formé? Des aînés en souffrent, c'est urgent! Judith Gagnon, présidente Association québécoise

Les aînés veulent faire partie de la solution

Les groupes d'aînés veulent faire partie d'éventuelles consultations sur la question, dans un comité élargi qui verra à changer les choses.

Des consultations doivent être faite rapidement avec ce comité, impliquant notamment des policiers, élus, spécialistes en santé et surtout, des groupes d'aînés mobilisés qui connaissent la réalité de vivre en CHSLD, résidence privée ou de recevoir du soutien à domicile.