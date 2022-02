L'autoroute 30 sera élargie entre Brossard et Boucherville. Une voie réservée aux autobus et au covoiturage sera ajoutée dans chaque direction. Les travaux débuteront au courant de l'année.

Un accès à la station Brossard du REM sera aussi construit près du Quartier Dix30.

Une nouvelle bretelle à deux voies, dont une sera réservée au transport collectif, devrait faciliter l'accès à l'autoroute 30 à partir de l'autoroute 20, en direction ouest.

Le ministre des Transports et député de Granby, François Bonnardel, a aussi annoncé ce matin à Longueuil des réaménagements aux échangeurs des autoroutes 10 et 20, ainsi que des routes 112 et 116, afin d'améliorer la fluidité de la circulation et de permettre des insertions plus sécuritaires sur l'autoroute. Une voie réservée sera aussi ajoutée.

«Le plan de décongestion est attendu depuis des années par la population. Cela représente des bonifications majeures, et il était temps d'aller de l'avant avec ce projet.» François Bonnardel, ministre des Transports

L'échéancier de tous ces travaux n'a pas été dévoilé.

Les entraves devraient être coordonnées avec le chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour limiter les répercussions.