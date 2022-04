L'économie maskoutaine reprend du poil de la bête

L'économie prend graduellement du tonus et de la vigueur dans la MRC des Maskoutains malgré beaucoup d'incertitude liée à la pandémie, à la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement et de main d'oeuvre qui sont criants.

Le dernier bilan économique de l'organisme Saint-Hyacinthe Technopole révèle qu'il y a eu 179 projets d'implantation ou d'expansion qui ont été réalisés l'an dernier, dans le secteur industriel

Par contre, les fermetures, mises à pied et processus de rationalisation ont fait en sorte qu'il y a 69 emplois de moins au net dans le manufacturier, pour un total de 13 349 employés.

Dans le manufacturier, les investissements ont d'ailleurs été de 269 millions de dollars.

Sans grande surprise, c'est l'agroalimentaire qui a permis encore une fois à Saint-Hyacinthe de tirer son épingle du jeu en 2021.

La production agricole a généré des investissements de 29 millions de dollars dans la MRC et la Cité de la biotechnologie agroalimentaire a généré quant à elle des investissements privés de 47M$.

Par ailleurs, selon le directeur de Saint-Hyacinthe Technopole André Barnabé, le secteur commercial est aussi en bonne santé malgré tout.

Immigration économique et reprise des congrès

Malgré les multiples restrictions et la fermeture des frontières, les congrès et évènements sont sur une bonne lancée à Saint-Hyacinthe.

En 2021, l'organisme recense 44 congrès et évènements d’affaires de plus de 40 nuitées sur le territoire.

Quant à l'enjeu de la main d'oeuvre, l'organisme poursuit ses démarches en 2022, mais il y a tout de même eu 225 nouvelles familles issues de l'immigration qui se sont installées ici.

En 2021, l'organisme a participé à plusieurs offensives en recrutement, notamment au Stade olympique et des délégués ont aussi participé au Sommet sur l'immigration.

2022 est une année encore très importante pour Saint-Hyacinthe Technopole, avec l'arrivée de Karine Guilbault, qui prend la tête de l'organisme et succède à André Barnabé, qui prend sa retraite.

Patrick Roger photographe-Le maire de Saint-Hyacinthe, André Beauregard, le directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole, André Barnabé, le président de Saint-Hyacinthe Technopole, Bernard Forget, ainsi que le préfet de la MRC des Maskoutains, Simon Giard.