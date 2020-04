L'Égalitaire, une bière qui rend hommage à la victoire des femmes

La microbrasserie Brasseurs du Monde lance l'Égalitaire, une nouvelle bière blanche belge, pour souligner le 80e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes. Pour faire d'une pierre deux coups, l'entreprise basée à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, a aussi choisi de supporter un organisme venant en aide aux femmes au quotidien.

L'Égalitaire a été brassée par les femmes de la microbrasserie maskoutaine, avec l'aide de la députée de Saint-Hyacinthe et présidente du Cercle des femmes parlementaires du Québec, Chantal Soucy, et la directrice générale de l'organisme, Jocelyne Jolin, le 10 février dernier.

Il s'agit d'une bière blanche belge mettant en valeur le laurier, dont la feuille est symbole de victoire comme celle des femmes québécoises le 25 avril 1940.

Pour chaque cannette vendue, 25 sous seront remis à l'organisme SOS Violence Conjugale, très sollicité en ce temps de confinement alors que les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants se retrouvent dans des situations difficiles.

« On continue à supporter des causes qui nous tiennent à coeur. Pour nous, la violence n'a pas lieu d'être. Depuis le début de la semaine, nous avons débuté les ventes, alors du coup, on souligne le droit de vote des femmes au Québec et en même temps, on va récupérer de l'argent qu'on va verser à SOS Violence Conjugale. »

- Gilles Dubé, président-directeur général et fondateur de Brasseurs du Monde