L'enfant happée par un autobus à St-Jean-sur-Richelieu hors de danger

Cette fillette de 6 ans qui a été happée par un autobus scolaire tôt vendredi matin derrière une école dans le Vieux-Saint-Jean est maintenant hors de danger.

Elle est sortie des soins intensifs d'un hôpital de Montréal hier soir, trois jours après son admission, et on ne craint plus pour sa vie.Toutefois, elle a été grièvement blessée et la réadaptation sera longue, selon la mise à jour fourni par les autorités lundi matin.

Rappelons que la collision serait survenue vers 7h45 vendredi matin devant l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'accident est arrivé dans le secteur de la rue Mercier, là où les autobus transitent pour aller vers la rue Laurier.

L'enquête suit son cours pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, mais on sait déjà qu'il n'y a pas d'éléments criminels.

Les policiers doivent encore visionner des vidéos de l'événement, recueillir des témoignages et éventuellement rencontrer la jeune fille. C'est le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est en charge, mais la Sûreté du Québec a aidé à reconstituer la scène.

