L'entreprise VegPro dément une fermeture imminente en raison de la COVID-19

L'entreprise VegPro de Sherrington est au prise avec une deuxième éclosion importante de COVID-19 en moins d'un an. Dans les dernières heures, sa direction a émis un communiqué dans lequel elle réitère collaborer avec la santé publique et «qu'aucune fermeture n'a été commandée en raison de l'ampleur de l'éclosion».

Selon nos sources, une trentaine de travailleurs seraient infectés, mais tout près de 70 sont en isolement. Impossible de confirmer comment le virus s'est propagé dans les murs de l'entreprise et pourquoi une éclosion aussi rapide.

Dans une déclaration aux médias, la direction de Vegpro dément l'information du Journal du Montréal selon laquelle elle devra fermer le temps de contrôler l'éclosion qui l'affecte.

Selon la direction, un inspecteur de la CNESST et un représentant de la santé publique auraient conclu, «après une visite hier en fin de journée, que les mesures en place étaient satisfaisantes selon les critères de santé et sécurité».

Par contre, trois recommandations ont été faites: réajuster la disposition de la cafétéria où la distanciation n'était pas optimale, renforcer la distanciation dans le secteur des casiers et renforcer le port du masque dans les installations.

Selon le vice-président exécutif ventes et marketing Luc Prévost, la compagnie continuera de collaborer avec la santé publique et si des améliorations peuvent être faites, elles le seront dans les meilleurs délais.

«Depuis le début de la pandémie, VegPro a mis en place les mesures sanitaires recommandées par le gourvernement et la Direction de santé publique. La santé et la sécurité de nos employés est ce qu'il y a de plus important pour nous et nous voulons qu'ils puissent effectuer leur travail dans un environnement sécuritaire».

Le vice-président exécutif ventes et marketing de VegPro Luc Prévost