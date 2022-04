L'Espace culturel Aurèle-Dubois de Beloeil se refera une beauté

Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 27,4 millions pour le réaménagement de 9 bibliothèques municipales et lieux culturels au Québec. De cette somme, 10,8M$ sont investis à parts égales pour le réaménagement et l'agrandissement de l'espace culturel Aurèle-Dubois à Beloeil.

Dans la prochaine année, la bibliothèque sera agrandie afin d’augmenter non seulement la superficie des lieux, mais aussi l’offre de service.

Les locaux du centre culturel seront réaménagés et agrandis, pour y ajouter un lieu de diffusion et de création.

La ministre de la Culture du Québec Nathalie Roy était sur place comme son homologue fédéral Pablo Rodriguez, de même que le ministre de la Justice et responsable de la Montérégie Simon Jolin-Barrette (un pôle culturel dans sa propre circonscription).

Une excellente nouvelle pour la mairesse Nadine Viau

La Ville de Beloeil investit aussi 4,5M$ dans ce vaste projet.

La mairesse de Beloeil Nadine Viau explique entre autres que l'investissement permettra de faire rayonner encore plus L'Arrière scène, présent au Centre culturel depuis 1982 et qui présente ses propres oeuvres et rejoint les familles mais aussi des créations très originales pour les jeunes.

Jean-François Desaulniers Noovo Info-La salle de spectacle de l'Espace culturel de Beloeil sera complètement rénovée