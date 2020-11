L'Étoile en pédiatrie sociale se réinvente dans le Haut-Richelieu

L’Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu lancait la semaine dernière sa plus importante campagne de financement à ce jour. Avec la pandémie, les besoins des enfants en difficulté ne sont pas en baisse: l'organisme invite les citoyens et entreprises à lancer leurs propres défis pour que chacun soutienne au moins un enfant de la collectivité qui a des besoins particuliers.

Les événements caritatifs ont tous été annulés pour l’année tels que Danser pour l’Étoile qui, chaque année, génère une manne importante pour l'organisme.



La perte de trois événements majeurs en présentiel cette année est de 200 000$, selon son directeur général Érik Christensen qui compte sur la créativité des entreprises et des individus avec la campagne «Soyez une bonne étoile»

Cette année, l'Étoile invite chaque citoyen ou entreprise à parrainer un enfant par diverses collectes de fonds dans les milieux de travail.

On estime qu'un don de 4 dollars par jour, à raison d'un an permettra à 1 enfant parrainé de recevoir des services d'éducation spécialisée, de recevoir des suivis médicaux spécifiques et de participer à des activités qui contribueront à son développement.

Le directeur Erik Christensen compte sur l'innovation personnelle des entreprises et individus pour aider les enfants du milieu qui ont des retards ou vivent la négligence, notamment.

«Ca peut être des équipes de soccer, de volleyball ou des activités artistiques chaque semaine en milieu de travail, à la maison ou sur les médias sociaux pour supporter un enfant à L'Étoile pendant la prochaine année. Par exemple, une activité jeans au bureau où chacun donne 5$ ou une activité amicale. Il y a d'autres options de dons sur notre site. Nous avons confiance en la générosité des gens. Il faut savoir que la perte de trois évenements de collecte nous privent de 200 000$ et que les besoins sont croissants» Erik Christensen, directeur général L'Étoile en pédiatrie sociale du Haut-Richelieu.

Annuelllement, l'organisme offre des services à plus de 400 enfants de 0-18 ans mais la pandémie a mis en relief d'autres problématiques, que l'on parle de pauvreté, d'exposition à la violence ou à la toxicomanie ou l'alcoolisme