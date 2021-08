L'Expo agricole «adaptée» de Saint-Hyacinthe a accueilli 19 000 personnes

L 'Expo agricole 2021 de Saint-Hyacinthe a dû se faire sans manège, sur un nombre restreint de pavillons et avec des plages bien réparties de 2500 personnes, matin, midi et soir. Malgré tout, l'organisation a tout de même accueilli 18 989 visiteurs, sur 4 jours.

Avant la pandémie, en 2019, le comité organisateur a pu recevoir 174 000 visiteurs et en 2020, l'événement était en réalité virtuelle.

Impossible pour l'instant de chiffrer les recettes et pertes au guichet, par contre, le comité organisateur a heureusement pu compter sur le support du ministère du Tourisme , du ministère de l'Agriculture et de Patrimoine Canada pour éponger les pertes de revenus.

Le concept a complètement été remoulé: 4 jours, 2 zones d'activités et 3 plages distinctes où l'on accueille les visiteurs, avec des gens qui circulent sur le site, pour s'assurer de la fluidité.

Les gens étaient davantage en mouvement, seuls le Stade LP Gaucher et le Pavillon Jefo étaient utilisés.

Du côté des spectacles, encore là, il fallait composer avec une limite de spectateurs pour Gregory Charles et Les Trois Accords.

«Nous sommes très satisfaits des chiffres, avec tout près de 19 000 personnes qui ont franchi les tourniquets, pour 4 jours plutôt que 10. Le derby de démolition a attiré 2100 à 2500 personnes chaque soir, nous affichions complet. Fait particulier: cette année, nous avions beaucoup de nouveaux arrivants, des familles de différentes ethnies. Les gens avaient la passion: ils faisaient le salon des races chevalines, le parcours interactif et les familles découvraient l'agriculture d'ici. Il est trop tôt pour parler de retombées: Desjardins nous a fait confiance et les gouvernements, le ministère du Tourisme a été exceptionnel notamment, compte tenu de la pandémie» Gaston Doré, directeur communications et commercialisation Expo agricole Saint-Hyacinthe

Et déjà le comité s'active en vue de l'Expo-Champs de Saint-Liboire, dès le 31 aout et le Suprême laitier, toujours sur le site de l'Expo, mais les 25 et 26 aout.

«La prochaine édition du Suprême laitier, une finale québécoise de jugement de bovins laitiers du Québec est déjà en préparation. Le 31 aout, ce sera Expo-Champs: le terrain est déjà complet avec 270 exposants. Ça promet: nous aurons entre autres l'homme fort Jean-François Caron sur le site» Gaston Doré, directeur communications et commercialisation Expo agricole Saint-Hyacinthe

Jean-Francois Desaulniers Bell Media-Les populaires derbys de démolition, les jugements d'animaux seront de retour à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe