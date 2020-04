L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est annulée en 2020

La crise du coronavirus pousse les organisateurs de grands événements à devoir tabler sur quelques scénarios. L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, qui devait se tenir initialement du 16 au 25 juillet est officiellement ANNULÉE.

À Saint-Hyacinthe, on se souviendra que l'édition 2019 a accueilli près de 174 000 personnes avec notamment en nouveauté, le spectacle Expo Grandiose qui regroupait Brett Kissel et Robbie Johnson.

Malheureusement, avec de récentes directives données par le ministère de l'Agriculture sur les expositions, l'organisation a dû mettre un trait sur l'édition actuelle.

Elle n'est pas la seule, celle de Sorel-Tracy a aussi été annulée dans les dernières heures.

Le MAPAQ est à l'origine d'une consigne très claire dans les dernières heures: «tous les rassemblements liés à l'agriculture sont annulés jusqu'à l'automne 2020».

La coordonnatrice aux communications Janie Fontaine est fort déçue de cette décision puisque l'on tablait jusqu'ici sur une très belle édition relevée.

«La décision du MAPAQ est inévitable et nous plaçait devant les faits, nous voulions tenir cette édition jusqu'à la dernière minute et ce n'est vraiment pas une question de finances. Nous sommes très collés sur les décisions du gouvernement. Nous avions plusieurs scénarios de réduire les journées, présenter une édition plus petite. Malheureusement, la décision est tombée hier. Nous avions bon espoir que la situation puisse changer au 1er juillet mais la santé est l'enjeu numéro 1. Nous sommes la plus grande exposition agricole au Québec et nous espérons être de retour en 2021.» Janie Fontaine, directrice aux communications Expo Agricole de Saint-Hyacinthe

Tous les détenteurs de billets et de passeports obtiendront un remboursement dans les 30 prochains jours.

L'équipe veillera à la procédure avec le service de billetterie Event n’Roll.

En Montérégie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on cogite déjà sur divers scénarios pour l'International de Montgolfières 2020 . On semble pencher vers le statu quo, du 8 au 16 août. On doit bientôt en savoir davantage sur les plans de l'organisation.

Décès d'une conseillère impliquée et estimée à Saint-Hyacinthe

Une autre triste nouvelle est tombée dans les dernières heures à Saint-Hyacinthe en plus de celle touchant l'annulation de l'exposition.

La conseillère du district Hertel-Notre Dame Nicole Dion Audette est décédée à 73 ans après avoir perdu son combat contre le cancer.

Son dynamisme et son implication ont été soulignés à grand trait par ses collègues

Nicole Dion Audette a été impliquée dans plusieurs comités et notamment au comité consultatif d’urbanisme de la Ville.

Elle a aussi été commissaire à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et s’est impliquée dans différents comités à la MRC des Maskoutains.

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil n'a pas manqué de souligné son «implication active dans bon nombre d'organismes locaux et dans le futur pôle culturel».

Le drapeau des Armoiries flottant au mât de l’hôtel de ville a été mis en berne pour une semaine.