L'Expo agricole présente à Saint-Hyacinthe en 2020 sous un autre jour!

En raison des consignes de la santé publique et du gouvernement, l'Expo agricole 2020 qui devait être présentée en juillet 2020 ne peut être présentée dans sa forme actuelle...par contre, ca ne veut absolument pas dire qu'elle ne sera pas présente dans le milieu!

2020 devait être une année de renouveau selon la directrice des communications de l'Expo, Janie Fontaine avec un repositionnement du site, un gros nom artistique que devait être annoncé dans les jours précédant l'annonce de l'interdiction de rassemblements en raison de la COVID-19.

Il devait y avoir aussi une zone mixologie et bouffe de rue élaborée en compagnie du Shaker de Saint-Hyacinthe, selon un tout nouveau concept. Ce concept sera reconduit en 2021 mais une collaboration entre les 2 organisations est maintenue en 2020, dans un tout autre projet pour la communauté.

Bon an mal an, ce sont 170 000 visiteurs qui se rendent sur le site de l'Expo et c'est une locomotive économique importante dans le milieu maskoutain et en Montérégie

Or, voilà que l'organisation planche déjà sur l'édition 2021 qui se tiendra du 22 au 31 juillet 2021 mais qu'elle n'a pas lancé la serviette pour 2020, bien au contraire.

En plus d'un partenariat qui fera du bien à la communauté, toute l'organisation travaille à ce qu'en 2020, du 16 au 25 juillet prochain, il y ait tout de même bien de l'animation et que l'Expo rayonne par d'autres canaux que l'animation sur des sites donnés.

La coordonnatrice aux communications Janie Fontaine nous confirme que l'Expo sera tout de même présente en 2020 même si ce ne sera pas à la même échelle que ce qui était prévu.

«Comme c'est un grand festival, nous travaillons depuis un certain temps sur des possibilités qui respecteraient le cadre prévu par le gouvernement. Ce sont des retombées importantes pour Saint-Hyacinthe et la région. Nous étions déjà en négociation avec un très grand nom du spectacle, une programmation complètement revampée et une révision des sites lorsque nous avons dû annoncer que l'édition actuelle ne pouvait avoir lieu. Par contre, restez à l'affût dans les prochaines semaines: nous sommes en discussion avec des partenaires avec des avenues intéressantes. Cela peut être du contenu d'éducation et de divertissement grand public pour que la population ne soit pas dépaysée et vive quand même l'Expo, peut-être de façon virtuelle... » Janie Fontaine, coordonnatrice aux communications Expo agricole

Par ailleurs, le Shaker de Saint-Hyacinthe et l'Expo n'abandonnent pas leurs projets et cette année, un concept jumelant l'utile à l'agréable permettra à des gens dans le besoin de la région de gôuter les produits du terroir tout en aidant la Moisson Maskoutaine et d'autres organismes.

Il s'agit d'un fonds spécial où la population maskoutaine sera mise à contribution dès cette semaine.

Il n'y a pas d'objectif précis et les détails plus précis de ce fonds seront dévoilés dans les prochains jours sur les médias sociaux.

«Comme nous avons travaillé sur un espace mixologie pour l'année 2020, nous avons mis nos idées en commun et avons pensé aider la communanuté de façon concrète en 2020 avec le Shaker. Ainsi, pour chaque «pot mason» vendu pour sortir à Saint-Hyacinthe, une partie de la vente sera versée à un fonds spécial qui permettra de constituer des paniers de produits agricoles du terroir de chez-nous. Ensuite, tout en respectant les mesures de la santé publique, nous remettrons ces paniers à des organismes du milieu comme la Moisson Maskoutaine ou la Maison de la famille. C'est notre façon de s'impliquer en 2020 puisque nous savons que ce n'est pas facile pour certaines familles. C'est une association qui nous permettra peut-être de créer d'autres partenariats dans le milieu» Janie Fontaine, coordonnatrice aux communications Expo agricole

Une esquisse de la Terrasse Shaker Expo agricole de Saint-Hyacinthe

Et l'édition 2021?

En parallèle à toutes ces démarches, l'organisation est déjà très active afin de préparer l'édition 2021, qui se déroulera du 22 au 31 juilllet 2021.

La zone mixologie sera au rendez-vous, comme on la prévoyait en 2020 mais avec des surprises

En plus de 180 ans d'histoire, l'édition 2020 a été annulée mais on est déjà très actif à préparer la suite des choses pour rejoindre petits et grands, selon Janie Fontaine