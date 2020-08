L'Expo-Champs en mode 100% virtuel débute le 25 août

À l'instar de l'Expo-Agricole de Saint-Hyacinthe, l'Expo-Champs 2020 sera en mode virtuel cette année du 25 août au 27 août, plutôt que d'être sur le site de Saint-Liboire. Par contre, l'organisation espère faire de son site un guichet où l'on trouvera un maximum de conférences en agriculture et un espace de choix sur les nouvelles tendances.

Il y aura des rencontres virtuelles avec exposants du monde de l'agriculture, conférences, démonstrations commentées et même un carrefour des affaires.

À chaque année, l'événement est couru: l'an dernier il avait accueilli 17 720 personnes sur le site de Saint-Liboire et il génère de nombreuses retombées économiques.

Plus d’une cinquantaine d’exposants seront sur la plateforme virtuelle composé d'un auditorium virtuel.

Le mercredi 26 août, 10 heures, il y aura notamment une conférence « Bandes riveraines, pourquoi? » organisé par l’Union des producteurs agricoles, un sujet environnemental d'actualité.

Avec la COVID-19, une conférence sur les «Perspectives économiques des marchés agricoles: COVID-19, météo et commerce international » par Financement agricole Canada est aussi prévue.



Le jeudi 27 août, 10 heures, on présentera une discussion sur l’exposition des gaz à la ferme, en collaboration avec l’UPA, Desjardins et LSEI.

Il faut s'inscrire au www.expochampsvirtuel2020.com et tout est gratuit

Gaston Doré est directeur communications et commercialisation à l'Expo.