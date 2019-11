L'homme barricadé à Saint-Jean-sur-Richelieu se rend après 12 heures

L'homme barricadé dans un immeuble de la rue Boisvert, à Saint-Jean-sur-Richelieu, s'est rendu aux policiers en soirée après les avoir tenus en haleine pendant une douzaine d'heures, mercredi.

La Sûreté du Québec confirme que l'homme s'est rendu peu avant 21h et qu'il a été transporté dans un centre hospitalier afin de recevoir les soins appropriés à son état. La sergente Marie-Michèle Moore n'a pas été en mesure de nous fournir plus de détails à ce moment-ci sur l'état de santé de l'homme, ni de nous dire s'il était armé ou non.

Puisque la SQ n'était sur les lieux qu'en renfort, c'est le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui prend en charge le dossier. L'enquête se poursuit et permettra de déterminer s'il y a matière à déposer des accusations.

12h de siège

Les policiers du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été informés vers 8h20 ce matin qu'un homme était barricadé à l'intérieur d'un logement et qu'il représentait une menace pour lui-même. Au moins six véhicules ont été déplacés sur les lieux, alors que les agents ont établi un large périmètre de sécurité dans le secteur de la rue Boisvert, près de l'intersection du Chemin du Grand Bernier Nord.

En raison du danger potentiel que pouvait représenter l'homme, la Sûreté du Québec a envoyé en renfort des enquêteurs du Service des enquêtes des crimes contre la personne pour négocier avec l'individu dans l'espoir qu'il se rende pacifiquement, ce qu'il a fait après avoir tenu les policiers en haleine pendant plus de 12 heures.

Des gens du secteur ont été évacués par mesure préventive ce matin, et à 21h, on ignorait toujours quand ils pourraient réintégrer leur domicile, alors que le périmètre n'a pas encore été levé.

Audrey Folliot, Bell Média. Un policier armé surveille l'immeuble où un homme est barricadé à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rue Boisvert.