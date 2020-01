L'homme d'affaires johannais Michel Caron n'est plus

L'homme d'affaires johannais bien connu Michel Caron n'est plus, il est décédé cet après-midi. En plus d'avoir laissé sa marque en affaires, il a prononcé plusieurs conférences sur l'inclusion et a souvent aidé des personnes dans le besoin.

En 2009, il avait été victime d'une chute importante qui l'avait rendu quadraplégique alors qu'il était dans un événement de course automobilie en Italie.

Il avait 75 ans et cela faisait 10 ans que sa vie avait basculé, à la suite de la chute.

Il avait été nommé Personnalité publique d'affaires à 2 reprises à la Chambre de commerce et de l'Industrie du Haut-Richelieu, en 1985 et 2003.

Juste avant les Fêtes, en novembre 2019 pour la Journée internationale des personnes handicapées, il avait prononcé une conférence à l'initiative de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) et Vie Autonome Montérégie.

M. Caron est une personnalité du secteur manufacturier qui a marqué le monde des affaires, notamment chez Groupe Tremca, autant sur la scène régionale que nationale et internationale.



L'ex-député Jacques Tremblay a aussi été partenaire d'affaires avec lui (il a cofondé Tremca) retient de lui son implication importante dans le milieu et sa générosité.

Le vocable «Tremca» provient d'ailleurs de l'alliance Tremblay Caron, maintenant Béton Préfabriqué du Richelieu.

«Nous avons été en affaires pendant près de 12 ans, c'était un entrepreneur prospère, déterminé. Mais c'était aussi quelqu'un sur lequel on pouvait compter: quand il débutait un projet il le terminait. C'était un travailleur infatigable. Il a aidé beaucoup de gens qui étaient en difficultés de toutes sortes, c'était un actif majeur pour le Haut-Richelieu. Lorsque je me suis lancé en politique, il a aussi été d'un grand support, c'est une lourde perte, c'était un grand ami». -Jacques Tremblay, ex-associé et ami

M. Caron a façonné l'entreprise il y a plus de 40 ans avec son partenaire. Béton Préfabriqué du Richelieu (BPDR) se spécialise maintenant dans les produits de béton préfabriqués tels que les tuyaux de béton, regards et puisards, écrans antibruit et éléments architecturaux.

Depuis quelques années il faisait des conférences où il donnait de l'espoir aux personnes à mobilité réduite, notamment avec l'organisme Vie autonome Montérégie.

Nous avons joint l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles Dolbec en fin d'après-midi, lui qui était encore «secoué» par la nouvelle puisqu'il perd un grand ami. Il a offert ses sympathies à la famille.

«C'est un grand ami que je perds, j'ai appris son décès de son frère cet après-midi. Il était toujours respectueux, très apprécié de son entourage, il a toujours persévéré malgré son handicap. Ce qui devait arriver est arrivé...C'est l'un des gars les plus tenaces que j'ai connu: tant en affaires qu'après l'accident, il a travaillé pour monter son entreprise et était encore très impliqué. On l'a vu à sa dernière conférence de novembre» -Gilles Dolbec, ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

On ne connait pas encore le moment des obsèques de M. Caron.