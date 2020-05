L'industrie agroalimentaire demande 2,6 milliards $ à Québec et Ottawa

L'Union des producteurs agricoles (UPA), Sollio Groupe Coopératif, Agropur Coopérative, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) et Exceldor s'associent pour demander à Québec et Ottawa de mettre en place un programme d'aide spécifique pour le secteur agroalimentaire.

Le secteur agroalimentaire écope comme tous les autres de la pandémie de coronavirus, mais sa vitalité et son autonomie sont essentielles pour assurer la sécurité alimentaire de la population.

Les partenaires évaluent qu'un fonds d'urgence de 2,6 milliards $ serait nécessaire pour soutenir les acteurs de l'industrie, tout comme la bonification d'autres programmes. La fermeture des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions, qui représente 30 % des parts de marchés, a fait très mal aux producteurs.

L'industrie demande aussi la bonification d'autres programmes spécifiques et propose d'autres mesures d'aide.

« Lorsqu'on a eu la crise de la vache folle au Canada, le gouvernement fédéral a versé des montants forfaitaires aux producteurs, selon le nombre de têtes qu'ils détenaient. C'était simple, c'était rapide, c'était efficace. C'est ce type de programme là que les producteurs demandent. [...] C'est, par exemple, une aide pour les petites entreprises dont le marché principal était l'hôtellerie et la restauration, un soutien pour les inventaires qui augmentent de façon importante, soutien aussi à la congélation, parce que dans certains cas, pour préserver ces produits-là, on doit les congeler, et un fonds dédié à la promotion des aliments québécois, ce sont des choses qui pourraient être faites également pour aider le secteur. » - Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles

Une aide insuffisante

Les enjeux de la main-d'oeuvre sont aussi bien réels, tout comme la fermeture des abattoirs ou leur adaptation pour limiter la propagation du coronavirus, qui représentent des coûts et pertes de revenus importants.

Le milieu trouve donc nettement insuffisante l'aide fédérale annoncée de 252 millions $ pour le secteur agroalimentaire. C'est 10 à 12 fois moins que ce qui a été annoncé aux États-Unis, alors que les deux marchés sont en compétition.

« La transformation des aliments est le premier employeur manufacturier au Québec avec plus de 72 000 employés. Les mesures sanitaires et de distanciation sociale occasionnent des coûts supplémentaires en équipements de protection et en adaptation des chaînes de production estimés à 250 M$ au Québec. » - Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec

Il y a 200 000 entreprises agricoles au Canada, dont 28 000 au Québec.