L'International de Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu est annulé

L'International de Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu n'y échappe pas. L'événement qui devait avoir lieu du 8 au 16 août prochain est aussi annulé en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures gouvernementales de distanciation sociale.

Québec a d'ailleurs demandé l’annulation de tous les festivals et événements publics sportifs et culturels jusqu’au 31 août.

Dans les dernières heures, nous apprenions aussi qu'un autre événement d'envergure et fort couru en Montérégie, l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est aussi annulé.

Le directeur exécutif de l'International de Montgolfières, Eric Boivin, affirme être en discussion avec l'organisation pour faire le point.

« Soyez assurés que l'équipe travaille déjà à évaluer toutes les options possibles pour divertir les festivaliers lorsque cette crise sera passée. Nous tenons aussi à vous remercier chaleureusement de votre compréhension, ainsi que pour tout le soutien que vous nous avez démontré à travers le temps, et plus spécifiquement au cours des dernières semaines. La crise actuelle nous touche tous, mais la vision de se revoir ensemble, pour l’édition 2021 nous anime. Chacun des consommateurs recevra l'information sur le remboursement par courriel d'ici une semaine»

Évidemment, l'organisation misait gros entre autres avec la présence de Bryan Adams qui devait être la tête d'affiche de cette 37e édition. La prévente des billets allait bon train. L’équipe du festival est actuellement en discussion avec lui pour évaluer la faisabilité d’un report en 2021 de son spectacle.

Pour les festivaliers ayant déjà fait l’achat de passeports ou de billets, l’International de montgolfières vous offre la possibilité d’assurer votre prix pour l’édition 2021. Les modalités complètes vous seront transmises par courriel au cours des prochains jours. Les plateformes mises à la disposition de la communauté demeurent toutefois opérationnelles.

Est-ce que l'on pourrait voir des ballons voler hors du site de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu cet été?

«Nous sommes soumis à un contexte réglementaire mais techniquement, nous pourrions. La réponse est oui mais c'est à voir avec nos partenaires. Au quotidien, les ministères, la municipalité et notre organisation sommes en discussion et nous devons avancer malgré la pandémie. Nos plateformes numériques en divertissement et de communications resteront opérantes, avec 55 000 abonnés. »

-Éric Boivin, Directeur exécutif de l’International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu.