L'International de Montgolfières se réinvente avec de nouveaux projets

L'International de Montgolfieres de Saint-Jean-sur-Richelieu annoncera à la fin mars quel type d'édition elle pourra tenir cette année en fonction des consignes sanitaires. Pour l'instant cependant, l'organisation ne manque pas d'idées et de projets pour relancer le récréotourisme en 2021.

Le récréotourisme représente plus de 100 millions de dollars en retombées dans le Haut-Richelieu, environ 6000 emplois et regroupe plus de 300 entreprises.

Selon sa présidente, la conseillère Mélanie Dufresne, il y a quelques scénarios sur la table en évaluation mais déjà, des activités sont annoncées pour mousser le tourisme dans le Haut-Richelieu dès ce printemps. L'an dernier, l'annulation de l'édition du 8 au 16 août avait été comme une onde de choc dans la communauté, notamment en raison de la présence attendue de Bryan Adams sur scène mais aussi, les milliions de dollars découlant de l'évènement.

Voilà qu'en 2021, la direction annonce qu'il y aura une exposition sur l'histoire de la montgolfière dans les locaux de Tourisme Haut Richelieu le 7 juin, un Championat canadien de montgolfières du 10 au 13 juin.

Pour la présidente de la Corporation Mélanie Dufresne, il est clair que l'International doit être un acteur de premier plan dans la relance du tourisme en Montérégie.

«Il risque d'y avoir quand même beaucoup d'action. Le Symposium des pilotes et leurs équipiers permettra la mise à niveau de nos pilotes le 17 avril . Il y aura une exposition qui risque d'être courue sur l'histoire de la montgolfières. Et le Championnat canadien va amener des compétiteurs de partout au Canada. Le REMI nous a félicité l'an dernier en 2020, ce 'est pas pour rien. Nous avons su nous relever de la COVID-19 et nous continuerons d'être là en 2021, les commanditaires et bailleurs de fonds reconnaissent ces efforts» Mélanie Dufresne, présidente et conseillère municipale indépendante

La Piko Mobile présentera des spectacles sur une scène mobile de juillet à septembre

Sur une base annuelle, l'International mettra encore ses ressources au service de la communauté: par l'aménagement de parcs, construction de structures décoratives et création d’ambiance au parc Ronald Beauregard.

Et l'édition estivale 2021?

En 2020, l'organisation avait été proactive dans la communauté en assurant de l'animation au Centre-de-plein-air Ronald Beauregard mais aussi avec le déploiement de la Piko mobile et du Piko Parc à l'aéroport.

La direction est toutefois consciente que le tourisme est tributaire de l'opération vaccination, des règles sanitaires sur les rassemblements mais aussi des assouplissements possibles.