L'Opération Dégraf est relancée à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et Justice alternative du Haut-Richelieu s'unissent aujourd'hui part à la journée « Opération Dégraf ». C'est pour nettoyer les graffitis sur le territoire de la Ville et conscientiser les jeunes et graffiteurs à l'impact des méfaits publics.

Les citoyens sont invités à signaler les graffitis dans la ville au 450 347-1799 pendant toute la durée estivale.

L'opération se concentrera aujourd'hui dans le secteur Iberville sur la 2e Avenue.

Les jeunes, membres de Justice alternative du Haut-Richelieu et policiers et policières sont munis de masques et font auasi de la sensibilisation quant aux méfaits publics, le délabrement du mobilier urbain et les impacts de ces graffitis et tags sur les espaces publics.

En nouveauté cette année, le Service des enquêtes doit faire un dénombrement et un recensement des lieux affectés par ces dessins afin de trouver les coupables et tenter d'éviter que ca ne se reproduise.

«C'est une opération estivale qui en est à sa huitième année. Le projet a débuté il y a quelques semaines sur tout le territoire de la ville. L'une des améliorations est de faire un dénombrement pour amener les équipes d'enquête vers les graffiteurs, comprendre leurs motivations et ceux qui reviennent le plus souvent. Aujourd'hui, à Iberville, nous sommes 4 policiers et nous enlevons les graffitis. Évidemment, la population est mise à contribution: les gens ont le réflexe de nous rejoindre mais on peut nous joidre au Service de police ou au groupe Justice alternative du Haut-Richelieu» Sergent Jérémie Levesque, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Tout au long de la période estivale, les policiers resteront très attentifs aux infractions commises en lien avec les graffitis.

Des stratégies opérationnelles seront mises en place pour veiller à une diminution de ceux-ci.