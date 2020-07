L'opposition citoyenne au parachèvement de l'autoroute 35 s'intensifie

Le groupe citoyen Non à l'autoroute 35 intensifie ses actions dans l'espoir de bloquer la planification et la mise en chantier des phases trois et quatre du projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand. L'appel d'offres pour la troisième phase est terminé, ce qui laisse croire qu'un contrat pourrait être octroyé sous peu.

Une pétition circule depuis un mois, un site web et un groupe Facebook ont été lancés, du porte-à-porte sera fait pour informer les gens et la tenue d'une manifestation n'est pas exclue.

Le Groupe de mobilisation Non à l'autoroute 35 et les citoyens du secteur estiment, comme l'avait indiqué le BAPE dans son rapport en 2006, que les débits routiers projetés à l'époque pour 2021 ne sont pas pas suffisants pour nécessiter la construction d'un nouveau tronçon d'autoroute. Les débits observés en 2019 entre Pike River et la frontière américaine ont même diminué.

Ils s'inquiètent également des impacts sur le milieu agricole avec la perte de terres de qualité et de la dévitalisation du secteur, ainsi que de l'augmentation du niveau de la rivière aux Brochets, au-dessus de laquelle un pont sera construit.

La porte-parole du Groupe Non à l'autoroute 35 et résidente de Saint-Armand, Clémence Benoit, estime que les objectifs du MTQ ne tiennent toujours pas la route.

« Il existe déjà un lien autoroutier entre Boston et Montréal, la sécurité sur la route 133 ne peut être qu'améliorée que par des améliorations directes sur cette route-là et on parle beaucoup de la qualité de vie des riverains de la route 133 qui serait améliorée, mais la construction d'une autoroute, c'est une grande barrière symbolique imposante qui va vraiment venir perturber la trame paysagère rurale. » - Clémence Benoit

Intensification des actions

Celle qui est fille d'agriculteur complète actuellement sa maîtrise sur le risque d'inondation. Elle est revenue s'établir dans son village natal au printemps et s'est sentie obligée de requestionner ce projet, qui date de plusieurs décennies.

Clémence Benoit croyait même qu'il avait été abandonné depuis 15 ans, alors qu'il n'était pas désiré à l'époque par une majorité de citoyens.

« On souhaite faire grossir le mouvement et faire résonner notre opposition jusqu'à ce que le gouvernement nous écoute. On veut qu'il y ait vraiment un moratoire sur le projet et qu'on réévalue dans l'erre du temps. » - Clémence Benoit

En plus de la pétition et autres actions, le Groupe a envoyé une lettre pour faire part de son opposition au ministre des Transports, François Bonnardel, lettre qui est restée sans réponse jusqu'à maintenant.

Au moment de publier, nous n'avions pas eu de retour de la part de l'équipe du ministre Bonnardel. De son côté, le MTQ nous a promis une réaction au plus tard en début de semaine prochaine.

Le coût global de la phase III est de 202,2 M$, incluant une contribution financière de 82 M$ du gouvernement du Canada.