L'Orchestre symphonique de Longueuil honore les travailleurs essentiels

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son directeur artistique et chef attitré, Alexandre Da Costa prennent vos demandes spéciales pour honorer un membre du personnel médical de la Montérégie d'une façon très originale.

C'est loin d'être facile pour les travailleurs du milieu artistique et du domaine culturel avec la crise du coronavirus mais la technologie web peut apporter bien du réconfort musical et concilier l'utile à l'agréable.

Voilà que l'Orchestre symphonique de Longueuil souhaite rester en contact avec son public et honorer les travailleurs des services essentiels notamment ceux de la santé en vous sollicitant.

Les gens du public sont donc invités à partager dès maintenant, via la page Facebook de l’OSDL, le nom d'une personne, son occupation et une chanson ainsi qu’un bref descriptif expliquant les raisons pour lesquelles ils souhaitent saluer ou remercier cette personne.

Le chef Alexandre Da Costa ou ses musiciens se prêteront par la suite à une relecture de la chanson, à la sauce «symphonique».

«Le principe est simple: qu'est-ce que ces gens-là veulent écouter et comment nous pouvons les remercier pour tout ce qu'ils font? C'est aussi pour rester en contact avec nos spectacteurs. On ne peut pas faire une version originale intégrale mais si une personne demande (par exemple) ACDC ou les Beatles, nous pouvons en faire une version symphonisée. Par exemple, avec mon violon il me fera plaisir de jouer une version d'une chanson donnée et de la diffuser sur la page. La musique classique, c'est la base de toutes les musiques et c'est un baume en ce temps de crise. Les gens peuvent m'écrire sur ma page Facebook en message privé ou carrément sur la page de l'Orchestre et nos musiciens interpréteront l'oeuvre».

Alexandre Da Costa , directeur artistique et chef attitré Orchestre symphonique