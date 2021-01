L'UQAM ouvrira un nouveau campus à Saint-Constant dès septembre

Un campus de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) sera déployé à Saint-Constant, en Montérégie-Ouest, dès septembre prochain. L'objectif est d'offrir un meilleur accès à l'enseignement supérieur pour la population, près de leur résidence.​

Le campus sera installé dans les locaux du Centre d'études collégiales de Saint-Constant, qui appartient au Cégep de Valleyfield. On y offrira des programmes en administration, en éducation, en environnement et en sciences sociales pour commencer, arrimés aux besoins du milieu. Il y aura également de la formation continue.

Les partenaires prévoient une centaine d'étudiants pour la première année. C'est un projet d'environ 200 000 à 300 000 $, autofinancé par des subventions et les différentes collaborations entre le Cégep et l'UQAM entre autres.

La Montérégie-Ouest est en plein essor et ce projet pourra aider à son développement, selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann.

« Il y a énormément de besoins, on a une augmentation de la population, une forte proportion de jeunes qui doivent aller quand même loin quand ils veulent avoir accès à des études universitaires, ils doivent aller à Montréal ou de l'autre côté de la Montérégie. » - Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Avec des programmes collégiaux et universitaires dans un même campus, la continuité des études sera aussi plus attrayante et facilitée. L'entente initiale est d'une durée de trois ans, soit pour les années académiques 2021-2022 à 2023-2024.

Une meilleure rétention de la population?

Les discussions en vue de l'implantation d'un campus de l'UQAM de Saint-Constant ont commencé en novembre 2019, à l'ouverture du Centre d'études collégiales de Saint-Constant. Le député de La Prairie, Alain Therrien, est impliqué depuis le début avec le maire de Saint-Constant également, Jean-Claude Boyer, pour qui cette annonce était un moment émouvant ce matin, en conférence de presse.

Le fait de pouvoir étudier près de chez eux devrait motiver plusieurs personnes à poursuivre leur parcours, croit le député de La Prairie, Alain Therrien.

« Il est prouvé que notre tissu social se tisse très fortement à travers les études supérieures, alors il y a des chances que ces gens-là demeurent davantage dans la région. Aussi, il y a des gens qui n'auraient peut-être pas été à l'université, mais si on leur offre un service à proximité, peut-être qu'ils vont avoir l'idée d'y aller éventuellement et ça, ç'a des retombées extrêmement positives pour la région. » - Alain Therrien

Avec l'augmentation de la demande pour des programmes en agroalimentaire, en environnement et en éducation notamment, un déploiement plus grand d'autres campus régionaux est à prévoir dans les prochaines années.

La ministre McCann espère par ailleurs que les étudiants de cégeps et universités pourront revenir en présentiel sur les campus le plus rapidement possible, alors que c'est difficile pour plusieurs au niveau de la motivation et de la santé mentale.