La 188e Fête nationale sera célébrée en grand en Montérégie

La 188e édition de la Fête nationale sera célébrée en grand en Montérégie. Sous le thème «Notre langue aux mille accents», plusieurs artistes animeront les 33 évènements officiels aux quatre coins de la région. C'est avec nos expressions plus colorées les unes que les autres, qui font partie de notre culture et de notre héritage, que seront animées les soirées du 23 ou 24 juin.

«Cette langue aux mille accents, unique en Amérique, qu'on aime chanter, tourner et casser parfois, sera à l'honneur cette année. En juin, après deux ans d'absence, on se retrouve enfin. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer ensemble!» Christian Haché, président de la Société nationale des Québécois Richelieu Saint-Laurent

Les feux d'artifice seront de retour après deux ans de pause forcée. Des activités familiales sont aussi prévues.

Longueuil

On retrouvera deux façons de célébrer à Longueuil.

D'abord dans le Vieux, le 23 juin, où Marc Dupré sera la tête d'affiche sur la scène de la rue Saint-Charles Ouest, à 20h30. Il sera précédé de la chanteuse Annie Blanchard, dès 19h, et du discours patriotique écrit par le poète longueuillois Jean-Marc Desgent.

La DJ Geneviève Borne assurera la fin de soirée et fera danser la foule au rythme de chansons francophones.

Le tout débutera dès 18h avec la galerie Déclin des animaux au Québec de l’artiste de Longueuil Dominique Paul, avec le groupe de percussionnistes Ritmistas Mtl et 150 élèves en concentration arts plastiques de l’école secondaire Jacques-Rousseau.

Une fête familiale sera aussi organisée au parc de la Cité de Saint-Hubert, le lendemain, de 11h à 17h. Jeux gonflables, jeux d’eau, ateliers créatifs et de cirque, photomaton, spectacles de contes et musique sont notamment au menu.

La mairesse, Catherine Fournier, s'était engagée durant la campagne électorale de renouer avec cette tradition de présenter deux fêtes. «Je trouvais que de faire des économies de bout de chandelle sur le dos de la fierté nationale n’était pas la bonne solution», a-t-elle dit lors de la présentation de la programmation.

Richelieu

Pour la Fête nationale à Richelieu, ce sont plus de 3000 personnes de tous âges qui sont attendues au parc Florence-Viens pour la plus grosse fête de l’été. Cette année, les Frères Lemay et des chansonniers du 2 Pierrot, en compagnie de JC Lauzon, animeront la soirée du 23 juin.

Saint-Constant

C'est avec Les trois Accords, Qualité Motel et plusieurs invités surprises que nous nous retrouverons pour danser et chanter à Saint-Constant, le 24 juin.



Saint-Jean-sur-Richelieu

L’ambiance est à la fête au parc Gerry Boulet de Saint-Jean-sur-Richelieu alors que Coeur de pirate offrira une performance en plein air, le 23 juin dès 21h.

L'animateur de Boom, Marc André Labrosse, sera le maître de cérémonie.

Pour lui donner plus de temps pour son spectacle, les feux d'artifice seront présentés un peu plus tard cette année, soit à 22h45.

Saint-Hyacinthe

C'est le 23 juin que Martin Deschamps offrira une performance enlevante au parc Casimir-Dessaulles, à Saint-Hyacinthe.

King Melrose sera de son côté des Rendez-vous urbains.

Ailleurs

Le 23 juin, les Respectables seront en spectacle à Saint-Philippe, Les Grands hurleurs feront la fête à La Prairie, mais aussi à Chambly le lendemain.

Toujours le 24 juin, Saint-Bruno-de-Montarville accueillera les 2Frères, tout au sud à Saint-Bernard-de-Lacolle, Jérôme Charlebois sera sur scène tandis que du côté de Napierville, les gars de Noir Silence chanteront leurs grands succès.



Toutes les informations sont sur le site fetenationale.quebec