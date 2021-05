La bière «Job de bras» débarque sur les tablettes

L'humoriste Patrick Groulx s'est associé à la microbrasserie Le Bilboquet de Saint-Hyacinthe pour lancer une nouvelle bière. Elle s'inspire des 11 saisons de son émission Job de bras, à Canal Z, où il est allé à la rencontrer des travailleurs des quatre coins de la province.

Job de bras se retrouve donc dès lundi sur les tablettes dans quelque 300 points de vente partout au Québec, notamment les épiceries et les dépanneures. Selon sa description, il s'agit d'une bière de soif, à 4% d'alcool, désaltérante et facile à boire. Après une grosse journée de travail, en vacances ou encore en plein déménagement, cette blonde promet d’accompagner bien des journées d'été.

L’idée a germé dans la tête de Patrick Groulx il y a quelque temps déjà, mais sans jamais se concrétiser officiellement. La situation des derniers mois l'a incité à faire les démarches nécessaires afin de remettre le projet sur les rails.

«Depuis la fin de Jobs de bras en 2017, il n’y a pratiquement pas une journée qui passe sans que quelqu’un m’en parle. C’est définitivement un projet marquant de ma carrière. On avait envie d’offrir quelque chose au public de l’émission et à toutes les travailleuses et tous les travailleurs que j’ai rencontrés au fil des ans. Jobs de bras, c’est leur marque. Elle nous rappelle qu’il y a des gens qui se lèvent chaque matin pour faire une job que pas grand monde aurait le courage de faire. Ça nous rappelle leur authenticité, leur force et leur cœur au ventre.»

Patrick Groulx