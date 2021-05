La campagne de vaccination va bon train en Montérégie

Plus de la moitié des Montérégiens ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ça représente près de 800 000 personnes. Chez les 18 ans et plus, le taux de vaccination dépasse les 69 % alors qu'il s'élève à près de 95 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

La vaccination débute pour les adolescents de 12 à 17 ans dès le 7 juin. La campagne va se poursuivre jusqu'à la fin des classes, soit le 23 juin.

«On se sort la tête de l'eau, on peut mieux respirer, mais ce n'est pas encore terminé.» Dre Julie Loslier, directrice de la Santé publique

Le nombre de cas et d'hospitalisations est en baisse depuis la mi-avril, ce qui réjouit les autorités. Les éclosions se situent principalement en milieu de travail et les infections se propagent dans la communauté.